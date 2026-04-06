Иранская сторона поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь

Иранское общество Красного Полумесяца благодарно Азербайджану за оказанную гуманитарную помощь.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила заместитель председателя Иранского общества Красного Полумесяца по международным вопросам Разия Алишвенди в комментарии местным СМИ.

По её словам, на сегодня гуманитарная помощь в Иран поступила из Азербайджана, России, Индии, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирака.

Алишвенди отметила, что грузы доставляются в страну через сухопутные границы.

Представитель Общества добавила, что Иран не обращался к международным организациям или странам с просьбой о помощи - все государства оказали поддержку добровольно. "Помимо внутренних ресурсов, используется также помощь, предоставленная другими странами. Иран выражает благодарность этим государствам, их правительствам и народам", - отметила она.

Добавим, что в соответствии с телефонным разговором, состоявшимся 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Азербайджан направил Ирану гуманитарную помощь. На сегодня Азербайджан уже трижды отправлял гуманитарную помощь Ирану.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой "5+1" было достигнуто соглашение в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231. Эта резолюция привела к приостановке действия шести предыдущих резолюций против Ирана и снятию широкомасштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

В 2018 году США вышли из указанного плана и ввели санкции против Ирана. Постепенное приостановление Ираном ограничений, предусмотренных планом, было воспринято другими странами неоднозначно. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии за май 2025 года, объем обогащенного урана в Иране составил 9 247 килограммов, из которых более 60% - это 408 килограммов высокообогащенного урана.

Хотя США и Иран дважды в разное время вели переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения между сторонами достигнуто не было, и обе попытки переговоров закончились противостоянием. С 28 февраля этого года США и Израиль начали воздушные удары по Ирану. В ответ Иран с той же даты атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами. Позже противостояние расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока. В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью контролирует Ормузский пролив и регулирует проход судов через него.