Взрывы и пожар на американской базе в Ираке - ВИДЕО

На территории международного аэропорта Багдада произошел крупный пожар на логистической базе Victory Base Complex, которая используется американскими военными. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным иракских СМИ, причиной инцидента стала серия атак с применением беспилотников-камикадзе.