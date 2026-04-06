Взрывы и пожар на американской базе в Ираке

https://news.day.az/world/1826078.html
По данным иракских СМИ, причиной инцидента стала серия атак с применением беспилотников-камикадзе. Очевидцы сообщают о нескольких сильных взрывах, после которых над объектом поднялся густой дым.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре