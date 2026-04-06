Иран пытаются вернуть за стол переговоров с США

Турция, Египет и Пакистан пытаются вернуть Иран за стол переговоров с США с целью остановки войны или достижения временного перемирия. Однако на сегодняшний день эти усилия не принесли результатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Wall Street Journal" со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что иранские официальные лица отказываются идти на уступки по своим требованиям и отвергли предложение открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие.

По информации газеты в пятницу, Иран сообщил посредникам, что в ближайшие дни не намерен встречаться с представителями США в Исламабаде и считает требования США о прекращении войны неприемлемыми.