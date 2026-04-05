В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся IX классов

В ряде городов и районов Азербайджана прошел выпускной экзамен для учащихся IX классов.

Как передает Day.Az, по данным Государственного экзаменационного центра, экзамены состоялись в Баку (Хатаинский, Наримановский, Гарадагский, Сураханский, Сабаильский и Пираллахинский районы), а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Лянкяране (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (включая села Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 и средняя школа села Керкиджахан), Кеяльбаджаре (школа №1), Ходжалы (школа №1 и средняя школа села Баллыджа), Уджаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязане, Хызы и Шабране.

Всего было задействовано 207 экзаменационных зданий и 3664 зала. В организации экзамена приняли участие 601 руководитель, 4554 наблюдателя, 670 сотрудников пропускного режима и 207 представителей зданий.

Ожидалось участие 49 701 ученика.

В экзамене также приняли участие 54 ученика с ограниченными возможностями здоровья. Для них были созданы специальные условия: выделены отдельные аудитории, а для полностью незрячих назначены индивидуальные наблюдатели. Обеспечены условия для передвижения учащихся с ограничениями по здоровью.

Из-за погодных условий были отложены полеты вертолета и морские рейсы на остров Чилов, в связи с чем экзамен для трех учащихся перенесен. Новая дата будет сообщена дополнительно.

По предварительным данным, у четырех человек были обнаружены мобильные телефоны, за что они были удалены с экзамена, ведется расследование.

Также зафиксированы случаи, когда учащиеся пришли без необходимых документов - забыли удостоверение личности, принесли его копию или не имели справки с фотографией.

Участникам следующих экзаменов напомнили о необходимости внимательно проверять документы: при себе должны быть пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность (при отсутствии фотографии - справка из учебного заведения с фото 3x4, заверенная печатью).

С 6 апреля начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Результаты будут объявлены примерно через 6 недель, так как проверка заданий с развернутым ответом требует времени.

После экзамена участникам разрешили забрать с собой вопросные книжки.

Правильные ответы на тестовые задания будут опубликованы на сайте Государственного экзаменационного центра в течение завтрашнего дня.