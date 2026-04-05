Нескольких школьников выгнали с выпускного экзамена в Азербайджане
Как сообщалось ранее, в ряде городов и районов Азербайджана прошел выпускной экзамен для учащихся IX классов.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, у четырех человек, по предварительным данным, были обнаружены мобильные телефоны, за что они были удалены с экзамена.
Проводится разбирательство для выяснения точных обстоятельств.
Отмечается, что зафиксированы и случаи, когда учащиеся пришли без необходимых документов - забыли удостоверение личности, принесли его копию или не имели справки с фотографией.
Участникам следующих экзаменов напомнили о необходимости внимательно проверять документы: при себе должны быть пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность (при отсутствии фотографии - справка из учебного заведения с фото 3x4, заверенная печатью).
