Нескольких школьников выгнали с выпускного экзамена в Азербайджане

Как сообщалось ранее, в ряде городов и районов Азербайджана прошел выпускной экзамен для учащихся IX классов.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, у четырех человек, по предварительным данным, были обнаружены мобильные телефоны, за что они были удалены с экзамена.

Проводится разбирательство для выяснения точных обстоятельств.

Отмечается, что зафиксированы и случаи, когда учащиеся пришли без необходимых документов - забыли удостоверение личности, принесли его копию или не имели справки с фотографией.

Участникам следующих экзаменов напомнили о необходимости внимательно проверять документы: при себе должны быть пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность (при отсутствии фотографии - справка из учебного заведения с фото 3x4, заверенная печатью).