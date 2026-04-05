Стала известна причина затоплений в поселке Кешля

Стала известна причина проблемы, возникшей в поселке Кешля Низаминского района города Баку в результате интенсивных дождей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проблема связана с двухэтажным домом, построенным много лет назад прямо над коллектором по адресу: Хатаинский район, улица Рашида Багирова, 36/12б.

В результате проседания фундамента дома часть коллектора была перекрыта, что привело к проблемам с отводом дождевых вод.

Для предотвращения повторения подобных случаев в других районах считается необходимым срочно снести незаконно построенный дом и восстановить коллектор.

Отметим, что в настоящее время спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят эвакуацию жителей с территории.