В Бахрейне поврежден нефтяной объект после сбоя перехватчика

Ракета-перехватчик Patriot не смогла сбить иранский беспилотник и вместо этого поразила нефтяной объект BAPCO в Ситре, Бахрейн, ранним утром сегодня.

Как передает Day.Az, соответствующие видео распространились в сети.