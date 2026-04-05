Нетаньяху поздравил Трампа с успешным спасением американского пилота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с успешным спасением пилота американского истребителя, сбитого в Иране.

Как сообщает Ynet, Нетаньяху отметил, что "все израильтяне радуются великолепной операции по спасению отважного американского пилота, проведённой бесстрашными американскими бойцами".

"Эта операция подтверждает священный принцип. Израильтяне, как нация, многократно проводившая смелые спасательные миссии, и я, как человек, который был ранен в подобной операции и потерял брата во время миссии в Энтеббе, хорошо понимаем, какое смелое решение вы приняли", - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил успешное спасение второго члена экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана.