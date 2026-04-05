Иракский нефтяной танкер прошел через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, судно с иракской сырой нефтью пересекло пролив у побережья Ирана.

Согласно данным системы отслеживания MarineTraffic, танкер Ocean Thunder около часа назад вошел в Оманский залив.

Отмечается, что 2 марта судно было загружено примерно 1 млн баррелей нефти марки Basrah Heavy. Ожидается, что разгрузка состоится в середине апреля в малайзийском порту Пенгеранг.