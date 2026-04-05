Израиль и США нанесли авиаудары по иранскому аэропорту

Израиль и США нанесли удары по международному аэропорту в иранском городе Ахваз.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Tasnim", информацию об этом распространили органы безопасности провинции Хузестан.

Сообщается, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.