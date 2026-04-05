Сильнейший пожар в ТЦ в России

В Калининграде произошел крупный пожар в торговом центре "Гиант", расположенном на Московском проспекте. Возгорание, начавшееся днем, быстро распространилось по зданию из-за сильного ветра и высокой пожарной нагрузки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, известно о трёх пострадавших, площадь возгорания достигла 1 000 квадратных метров.

По данным очевидцев, возгорание началось примерно в 14:00 по местному времени. Очаг пожара, по разным версиям, находился либо у припаркованного автомобиля, откуда огонь перекинулся на здание, либо непосредственно в самом торговом центре - свидетели называют разные места: гардероб или зону возле кинотеатра.

Пламя быстро распространилось по фасаду здания, охватив этажи с первого по третий. Ситуацию осложняли погодные условия - сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, горящие фрагменты обшивки падали вниз, создавая дополнительную опасность.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных официально сообщил о трёх пострадавших в результате пожара. Важно отметить, что, по словам главы региона, у пострадавших нет ожогов.

Двое из них госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное. Третий пострадавший, по некоторым данным, получил помощь амбулаторно.

Минздрав региона был переведен в режим полной готовности, на месте работают семь бригад скорой помощи.

Площадь пожара, по данным МЧС, достигла 1 000 квадратных метров. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

Для тушения пожара привлечены значительные силы. 85 спасателей, 17 пожарных машин, на месте развёрнут оперативный штаб МЧС. Процесс тушения осложняет высокая пожарная нагрузка - внутри здания находятся горючие материалы.

Из-за пожара Московский проспект в районе ТЦ "Гиант" был перекрыт. Госавтоинспекция предупредила водителей об ограничениях и рекомендовала выбирать альтернативные маршруты объезда, а также строго следовать указаниям сотрудников ДПС.

Изменены маршруты общественного транспорта. В объезд пущены автобусы № 2А, 28, 29, 37, 39, 74, 87, а также троллейбусы № 2 и 7 - они следуют по улицам Флотской, Аксакова и Свердлова с последующим выездом на Московский проспект.

Эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра началась сразу после возгорания. Территория вокруг ТЦ была оцеплена.

"Гиант" - крупный торговый комплекс на пересечении Московского проспекта и улицы Кутаисской. Внутри расположены продуктовый супермаркет, десятки магазинов (в том числе детских товаров), кинотеатр, зона фудкорта и развлекательный центр.