В поселке Кешля сносят дом, ставшей причиной аварии в коллекторе

В посёлке Кешля, Хатаинского района начался снос дома, ставшего причиной аварии в коллекторе.
Как передает Day.Az, соответствующие структуры уже приступили к демонтажным работам.
По мнению специалистов, для предотвращения повторения подобных случаев в других районах необходимо срочно снести незаконно построенный дом и восстановить линию коллектора.
Отметим, что в результате проседания фундамента этого дома часть коллектора оказалась заблокированной, что привело к проблемам с отводом дождевых вод.
