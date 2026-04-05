В поселке Кешля сносят дом, ставшей причиной аварии в коллекторе

В посёлке Кешля, Хатаинского района начался снос дома, ставшего причиной аварии в коллекторе.

Как передает Day.Az, соответствующие структуры уже приступили к демонтажным работам.

По мнению специалистов, для предотвращения повторения подобных случаев в других районах необходимо срочно снести незаконно построенный дом и восстановить линию коллектора.

Отметим, что в результате проседания фундамента этого дома часть коллектора оказалась заблокированной, что привело к проблемам с отводом дождевых вод.