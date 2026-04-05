В Баку завершился международный турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026

С 3 по 5 апреля на Национальной арене гимнастики в Баку прошел международный турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в трехдневных соревнованиях приняли участие гимнастки из 15 стран.

Азербайджан на этом престижном турнире представляли Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова, Камилла Сеидзаде, Айла Искандерли, Нурай Мурадлы и Гюльнур Мамедли.

В первый день турнира гимнасты, выступавшие в возрастных категориях "юниоры" и "взрослые", продемонстрировали свои навыки с мячом и обручем в индивидуальной программе, а также с пятью мячами в групповой программе упражнений.

На второй день состоялась церемония награждения победителей командного многоборья в индивидуальных и групповых упражнениях. Азербайджанские гимнастки Камилла Сейидзаде и Фидан Гурбанлы отличились успешными выступлениями, завоевав серебряные медали в командном зачете.

Гимнастки также показали высокие результаты в последний день соревнований. В возрастной категории "юниоры" Азада Атакишиева завоевала "серебро" в индивидуальной программе с мячом и "золото" в программе с лентой. В категории "взрослые" Говхар Ибрагимова завоевала бронзовую медаль в программе с обручем и лентой, а Фидан Гурбанлы - "серебро" в программе с мячом.

В рамках турнира для зрителей были организованы различные интерактивные соревнования. Победители соревнований получили путевки на Кубок мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 17 по 19 апреля.