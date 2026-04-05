Эти средства будут списаны с вашей карты

С 6 апреля 2026 года начнется поэтапное списание средств, не удержанных при оплате в период с октября по апрель банковскими картами с функцией NFC. В связи с этим ограничения на использование банковских карт для оплаты проезда будут сняты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение "BakıKart", несмотря на то что сами платежи проходят сразу, уведомления о списании могут поступать с задержкой - через несколько часов или даже дней. По этой причине в ряде случаев на такие карты вводились временные ограничения при оплате проезда.

Пользователей просят обеспечить достаточный баланс на карте. После списания задолженности ограничения будут сняты, а банк направит уведомление. Списанные суммы будут отображаться в истории операций.

В случае возникновения вопросов можно обратиться на горячую линию "BakıKart" по номеру *4343.