США отправили оружие курдам и протестующим в Иране США отправили в Иран много оружия курдам. Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News. "Мы отправили много оружия иранским протестующим. Мы также отправили оружие курдам. Думаю, что курды сохранили это оружие", - отметил он.
США отправили оружие курдам и протестующим в Иране
США отправили в Иран много оружия курдам.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.
"Мы отправили много оружия иранским протестующим. Мы также отправили оружие курдам. Думаю, что курды сохранили это оружие", - отметил он.
Трамп заявил также, что в январе этого года в Иране силами безопасности были убиты 45 тысяч протестующих.
