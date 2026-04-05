США отправили оружие курдам и протестующим в Иране

США отправили в Иран много оружия курдам.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

"Мы отправили много оружия иранским протестующим. Мы также отправили оружие курдам. Думаю, что курды сохранили это оружие", - отметил он.

Трамп заявил также, что в январе этого года в Иране силами безопасности были убиты 45 тысяч протестующих.