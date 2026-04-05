Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ситуацией на участке оползня в Бадамдаре - ФОТО - ВИДЕО В связи с активностью оползня на склоне Бадамдар, возникшей после интенсивных дождей в последние дни, движение по автомагистрали Бадамдар-20-й участок приостановлено, и в этот район направлены сотрудники соответствующих структур.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, утром 5 апреля на этот участок прибыл министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
Министр ознакомился с ситуацией на месте, обменялся мнениями с должностными лицами и экспертами соответствующих ведомств по данному вопросу, выслушал предложения и дал соответствующие указания.
