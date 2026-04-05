Завершился первый этап Кубка Баку по стрельбе из лука

В Баку успешно завершился первый этап Кубка города по стрельбе из лука. Соревнования среди взрослых и юниоров (U-15) прошли в условиях напряженной и профессиональной борьбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в категории U-15 среди девушек Сона Рустамли завоевала "золото", Сельджан Мамедли - "серебро", а Марьям Ибрагимли удостоилась бронзовой медали.

В этой же возрастной группе среди юношей первое место занял Мухаммед Исмаилов, второе - Али Мамедов, а третье - Салех Мамедли.

Высокая конкуренция наблюдалась и в соревнованиях среди взрослых. В мужской категории Мухаммедали Алиев опередил всех соперников и взял "золото", Сердар Велиев выиграл "серебро", а Захид Казимзаде - "бронзу".

В женском зачете Яйлагюль Рамазанова завоевала золотую медаль, Лала Исмаилова - серебряную, а Алия Алиева завершила турнир с бронзовой наградой.