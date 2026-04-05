В Иране жестко ответили США

Действия США на Ближнем Востоке "сожгут дотла" весь регион, они обернутся "настоящим адом" для каждой семьи, заявил председатель Меджлиса исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион сгорит дотла, потому что вы упорно выполняете приказы (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху", - написал Галибаф в Х, обращаясь к вашингтонской администрации, передает Day.Az.

По уверению Галибафа, единственное реальное решение - это "уважать права иранского народа и прекратить опасную игру".