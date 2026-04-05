Авторитетное венгерское издание рассказало о деятельности Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой

Авторитетное венгерское издание Daily News Hungary рассказало о деятельности Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой на фоне современных коммуникаций и цифровой дипломатии.

Как передает Day.Az, в статье отмечено, что сегодня стремительное развитие цифровизации в мире, прогресс информационных технологий, а также растущее влияние социальных сетей и цифровых платформ придают деятельности диаспоры новое содержание и форму. Подчеркивается, что Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой в настоящее время сотрудничает с соотечественниками более чем в 70 странах, объединяя свыше 500 диаспорских организаций.

"Диаспорские организации, которые служат защите национальных интересов в соответствии с приоритетами внешней политики Азербайджанского государства, сегодня объединяются на цифровых платформах, используя возможности более быстрого распространения информации, организации мероприятий и установления прямого контакта с международной аудиторией. В важные национальные праздники на различных цифровых платформах организуются онлайн-кампании, разрабатываются оперативные меры по противодействию дезинформации, широко пропагандируются исторические истины, национальные и культурные ценности, налаживается системная коммуникация с зарубежными экспертами и политиками. Онлайн-конференции и вебинары, организуемые диаспорскими организациями и представителями диаспоры на цифровых платформах и в социальных сетях (Facebook, X, Instagram, YouTube и др.), обеспечивают быстрое распространение информации и своевременное, мощное воздействие на международное общественное мнение".

В материале напомнили один факт: в период Отечественной войны 2020 года азербайджанские общины за рубежом активно объединялись на цифровых платформах, организовывали петиции и кампании, выстраивали эффективные связи с иностранными парламентариями и экспертами, осуществляли общественную дипломатию через виртуальные мероприятия и стремились формировать сбалансированную позицию в международных СМИ. В этом процессе азербайджанцы за рубежом уделяли особое внимание правильному выбору целевой аудитории и использованию языка, соответствующего каждому сегменту населения. Сегодня ряд проектов, поддерживаемых Государственным комитетом по работе с диаспорой, объединяет азербайджанцев диаспоры на единых платформах и централизует важную информацию. Руководствуясь рекомендациями Президента Ильхама Алиева относительно знания родного языка азербайджанцы по всему миру, особенно представители третьего и четвертого поколений диаспоры, объединяются на онлайн-образовательной платформе "Milli Dilli" для изучения родного языка.

"Эта платформа, объединяющая азербайджанских студентов и преподавателей за рубежом, дополнительно расширяет возможности дистанционного обучения с использованием современных коммуникационных инструментов и вовлекает представителей азербайджанской диаспоры в глобальную сеть, где аккумулируются языковые знания. Кроме того, онлайн-школы выходного дня "Карабах", созданные по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и действующие за рубежом, также создают условия для сотен азербайджанских детей и молодежи, а также иностранцев для изучения азербайджанского языка с использованием современных средств коммуникации и централизации языковых знаний.

Отметим также еще один факт. В рамках кампании "Справедливость для Ходжалы", приуроченной к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, диаспорские организации за рубежом, Азербайджанские дома, координационные советы, школы выходного дня и отдельные представители диаспоры провели более 80 мероприятий в 71 городе 34 стран и проинформировали международное сообщество с использованием современных коммуникационных инструментов", - говорится в статье.

Венгерское издание подчеркивает, что представители азербайджанской диаспоры организуют подготовку книг, документальных фильмов и статей об Азербайджане на иностранных языках, ведут важную работу по расширению своего влияния на общественное мнение за рубежом и активно участвуют в формировании доказательной базы, основанной на нормах международного права, на цифровых платформах. Руководствуясь ключевыми приоритетами в области системной координации, профессионализма и использования современных цифровых коммуникационных инструментов, Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой также уделяет особое внимание более эффективному функционированию недавно созданного "Центрального портала диаспорских организаций" (http://www.diaspor.org). Цель заключается в предоставлении бесплатной информационной и коммуникационной поддержки диаспорским организациям азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также Азербайджанским домам и координационным советам для усиления их деятельности в электронных и социальных медиа.

Отмечается, что портал поддерживает интеграцию сотен веб-сайтов и позволяет диаспорским организациям, Азербайджанским домам и координационным советам быстро и централизованно создавать сайты без дополнительных затрат.

"Информационная система портала полностью перенесена в "Гособлако". Все это свидетельствует о том, что современные диаспорские организации используют цифровую дипломатию как инструмент общественной дипломатии, способный отвечать на все вызовы и преодолевать риски. Цифровые кампании, онлайн-петиции и виртуальные мероприятия, организуемые через различные социальные сети, дополнительно расширяют их охват глобальной аудитории. Стратегический и профессиональный подход к донесению фактов и событий обеспечивает более широкое и эффективное распространение сообщений диаспоры, централизует информацию, укрепляет организацию и позволяет оперативно реагировать на информационные запросы. В ответ на современные вызовы "Дорожная карта" Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой предусматривает повышение цифровой грамотности азербайджанских общин за рубежом и разработку единой коммуникационной стратегии, медианализа, мониторинга информации на основе искусственного интеллекта, а также создание цифровых платформ лоббирования. Основой долгосрочного стратегического плана Комитета является формирование единой диаспорской сети и совместных цифровых информационных платформ, а также ориентация деятельности диаспоры на результат. Эти направления можно рассматривать как неотъемлемую часть политики "мягкой силы" Азербайджана", - говорится в материале.

В заключение отмечено, что азербайджанская диаспора переходит от традиционной модели деятельности к модели цифровой дипломатии. Цифровая дипломатия, рассматриваемая как процесс влияния на международные отношения посредством интернета и социальных сетей, делает деятельность азербайджанских общин за рубежом более гибкой, эффективной и результативной, а также обеспечивает долгосрочную устойчивость диаспоры.