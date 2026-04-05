https://news.day.az/world/1826034.html Трамп рассказал о редкой спасательной операции Президент США Дональд Трамп сообщил о спасении пилота сбитого в Иране американского истребителя. Как передает Day.Az, он написал об этом на своей странице в Truth Social. "Мы спасли тяжело раненого и очень храброго офицера экипажа F-15 из глубины иранских гор. Иранские военные активно его искали и приближались значительными силами.
Трамп рассказал о редкой спасательной операции
Президент США Дональд Трамп сообщил о спасении пилота сбитого в Иране американского истребителя.
Как передает Day.Az, он написал об этом на своей странице в Truth Social.
"Мы спасли тяжело раненого и очень храброго офицера экипажа F-15 из глубины иранских гор. Иранские военные активно его искали и приближались значительными силами. Он - высокоуважаемый полковник. Такие операции проводятся крайне редко из-за высокого риска для персонала и техники. Вторая операция была проведена после первой. Пилот был спасен днем, что также крайне необычно, и мы провели в небе Ирана семь часов. Все проявили выдающееся мужество и профессионализм!", - отметил Трамп.
