Трамп призвал Иран немедленно открыть Ормузский пролив
Вторник станет для Ирана одновременно Днем электростанций и Днем мостов.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.
Он отметил, что подобного еще никогда не происходило, и призвал немедленно открыть Ормузский пролив.
"Откройте этот пролив, иначе будете жить в аду", - подчеркнул американский лидер.
