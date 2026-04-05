Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту

Отключение интернета в Иране, начавшееся более месяца назад, стало самым продолжительным общенациональным блэкаутом в истории наблюдений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на данные мониторинговой организации NetBlocks.

По информации источника, перерыв в работе сети в стране длится уже свыше 37 дней (864 часов) без перерыва. В NetBlocks отмечают, что по масштабу и продолжительности этот случай превосходит все ранее зафиксированные отключения в мире.

Хотя в ряде стран ранее происходили более длительные сбои, они носили либо временный, либо региональный характер. Полноценного общенационального отключения такого уровня, как в Иране, до сих пор не наблюдалось, подчеркивают эксперты.

В компании также добавили, что ситуацию нельзя сравнивать с Северной Кореей: несмотря на более жесткие ограничения, эта страна изначально не была подключена к глобальной сети.

Как отмечается, власти Ирана ограничили доступ к интернету после начала американо-израильской военной кампании. По официальной версии, мера была принята для предотвращения информационных атак и попыток дестабилизации обстановки в стране извне.