Временно изменена схема движения одного из автобусов

В Баку временно изменена схема движения одного из автобусов.

Как передает Day.Az, в связи с ограничением движения транспорта на дороге, ведущей из поселка Бадамдар Сабаильского района в направлении 20-го участка (улица Джавидан Ибрагимли), схема движения регулярного маршрута №53 временно скорректирована.

Согласно изменениям, маршрут организован по следующему направлению: поселок Бадамдар - станция метро "Элмляр Академиясы" - "Азнефть круг" - 20-й участок.