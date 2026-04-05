https://news.day.az/world/1826045.html
Трамп ожидает соглашения с Ираном до завтра
Президент США Дональд Трамп верит, что Иран достигнет соглашения с Соединенными Штатами до завтрашнего дня.
Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.
По его словам, переговоры с Ираном продолжаются.
Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил успешное спасение второго члена экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана.
