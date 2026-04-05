В Иране оценили ущерб, нанесенный энергетическому сектору страны

С 28 февраля энергетический сектор Ирана понес ущерб свыше 250 триллионов риалов (около 191 миллиона долларов) из-за авиаударов США и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом местным СМИ сказал заместитель министра энергетики Ирана и генеральный директор компании TAVANIR Мустафа Раджаби Машхади.

По его словам, зафиксировано около 1,9 тысячи авиаударов по электроэнергетической инфраструктуре страны. Серьезные последствия большинства инцидентов были устранены сотрудниками отрасли.

Раджаби Машхади отметил, что ущерб, нанесенный в основном в провинции Тегеран, привел к отключениям электроэнергии на срок не более одного часа.