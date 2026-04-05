Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в отдельных местах ожидаются переменные дожди, в некоторых частях полуострова интенсивные. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана в отдельных местах временами ожидаются дожди, в горных районах - снег. Местами, преимущественно в северных и восточных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В отдельных местах временами будет туман. Западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 13-18° тепла.

