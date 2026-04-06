Армия Израиля вновь нанесла удары по целям «Хезболлы»
Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по командным центрам "Хезболлы" в Ливане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильской армии, во время нападения вновь были поражены заправочные станции "Эль-Амана". По информации израильской стороны, эти станции управляются "Хезболлой" и служат источником финансирования организации.
Сообщается, что с начала операций против "Хезболлы" 2 марта Израиль атаковал более 15 заправочных станций "Эль-Амана".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре