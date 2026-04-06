Проповедуя ложь, провокацию, войну: Гарегин II не хочет мира

Автор: Акпер Гасанов

Чем ближе парламентские выборы, назначенные в Армении на 7 июня 2026 года, тем более четко становится ясно, что основной водораздел там будет проходить между сторонниками и противниками мирных, добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией. И в этой связи закономерно, что во всей "красе" себя вновь решил проявить католикос всех армян Гарегин II.

Во время Пасхальной литургии он сделал ряд привычных для себя и для любого прежнего главы Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) провокационное заявление. Причем, эти заявления были полны противоречий. Так, глава ААЦ заявил, что армянский народ "народ лучше всех знает ценность мира и безопасности".

Надо полагать, именно по этой причине, идя на поводу у ААЦ и прочих идеологов "миацума", армянский народ еще в конце 80-х годов прошлого века выбрал путь территориальных претензий к Азербайджану и к Турции. Да, именно ААЦ всегда благословляла свою паству на преступления против Азербайджана и Турции. Она продавала армянскому народу мифы , при этом обогащаясь на войнах и смертях.

Вот и сейчас, казалось бы, у Гарегина II была возможность доказать свою готовность признать новые реалии, призвав прихожан к установлению реального мира и добрососедства с Азербайджаном и Турцией. Но он предпочел дуть в старую флейту армянского мифотворчества. Он снова толкнул речь про "нарушение прав армян "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶", про "незаконное заключением в тюрьму наших соотечественников, находящихся в заложниках".

Безусловно, глава ААЦ знает, что никакого "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" не существует. Есть освобожденные военно-политическим путем от длившейся более четверти века армянской оккупации территории Азербайджана. И официальный Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Как давно ее признал и весь мир. При этом мифический "а̶р̶ц̶а̶х̶" не был признан ни одним государством мира. Все это - прописные истины, которые глава ААЦ пытается игнорировать в угоду провокациям и мифотворчеству.

По той же причине он решил вспомнить про бывших главарей карабахской хунты, которые получили заслуженное наказание за совершенные ими преступления. Суд над ними был открытым, стенограмма выступлений в ходе его была доступна широкой общественности. Да и в целом, ни в одной стране мира тем, кто совершил такое число преступлений, кто по уши увяз в доказанных фактах сепаратизма и терроризма, не было бы никакого снисхождения.

Так что в заложниках находится сам Гарегин II. В заложниках у давней традиции ААЦ по поощрению действий, ведущих к новым войнам, к новым трагедиям в регионе. Глава ААЦ выступает как часть реваншистского лагеря, не принимающего новую реальность Южного Кавказа. В него входят партия Дашнакцутюн, представители так называемого "карабахского клана", а также новосозданная партия "Сильная Армения", связанная с российско-армянским олигархом Самвелом Карапетяном.

Объединяет эти силы желание свергнуть действующую армянскую власть с целью обнуления наметившегося пути к миру между Арменией и Азербайджаном. Они, явно исполняя наказы внешних кураторов, снова ведут свою страну и народ к новой войне, к новому поражению, к новым жертвам. То есть, в противоположном направлении от того, о котором Гарегин II лживо упоминал в своей литургии. А говорил он, еще раз напомню, о ценности мира и безопасности.

Они, мир и безопасность Армении, уже существуют. И произошло это именно в результате того, что действующая армянская власть признала новую реальность, сделав ставку на принцип территориальной целостности государств и установления атмосферы добрососедства в регионе. Азербайджан, инициировавший мирную повестку, сделал множество шагов, доказывающих нашу способность и готовность к налаживанию отношений с Арменией. И регулярно поступающие туда грузы из нашей страны- тому яркое, беспорное доказательство.

Но глава ААЦ предпочитает не видеть очевидного, снова тиражируя ложь и провокацию. Кстати, о лжи. Гарегин II нарушил монашеский обет безбрачия - обвинение, которое в рамках канонического права автоматически ставит под сомнение его легитимность как католикоса. Более того, премьер-министр Армении утверждал, что в советский период Гарегин II сотрудничал с КГБ.

Важно отметить, что ни одно из этих обвинений Гарегином II опровергнуто не было. При этом внутри самой ААЦ существует серьезная оппозиция действующему католикосу. За последнее время десятки священнослужителей, как в Армении, так и в диаспоре, открыто ставили вопрос о необходимости его отставки, обвиняя его в утрате морального авторитета, чрезмерной политизации церкви и закрытости от общества. Все это так. Тем не менее мы видим, как Гарегин II снова проповедует не мир, а войну. Каков будет выбор армянского общества - покажут итоги предстоящих парламентских выборов.