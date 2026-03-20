Крест на лжи: как архивы КГБ добивают армянскую церковную верхушку

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянским церковным кругам становится все труднее уходить от неудобной правды. Директор СНБ Андраник Симонян прямо заявил, что брат католикоса всех армян Гарегина II, в миру Ктрича Нерсисяна, был агентом КГБ СССР, и подчеркнул: этот факт не является новой утечкой или чьей-то версией, он уже был официально обнародован самой СНБ.

Именно в этом заключается главный смысл прозвучавшего заявления. Когда такую информацию подтверждает не политический оппонент, не журналист и не анонимный источник, а руководитель спецслужбы Армении, пространство для оправданий резко сужается. История, которую еще недавно можно было пытаться представить как слух, теперь звучит как официальный диагноз целой эпохе и тем связям, которые она оставила после себя.

СНБ Армении сама распахнула ту дверь, которую в Ереване годами подпирали плечом, молитвой, риторикой, мифом, чем угодно, лишь бы она не открылась. За этой дверью лежит не просто неудобный факт. За ней лежит целая система. Подтверждено официально: брат Ктрича Нерсисяна был агентом КГБ. Все. Точка. После этого привычная декорация про "вне политики", "над схваткой", "голос совести нации" начинает не просто трещать. Она начинает валиться, как гнилая сцена под тяжестью собственной фальши.

Тут уже не получится отделаться привычным армянским приемом: перевести разговор, закатить глаза, заговорить о святынях, обидеться, обвинить всех вокруг в кощунстве. Нет, господа. Раз сказано "агент КГБ", значит разговор переходит из области церковного кадила в область политического рентгена. Раз официальная структура сама вбрасывает такой сюжет, значит внутри армянской системы началась драка не на жизнь, а на вынос скелетов из шкафа. А скелетов там, судя по всему, хватает на целый пантеон.

Надо наконец перестать валять дурака. Поздний СССР не оставлял церковь в покое. Он ее курировал, просвечивал, направлял, держал на поводке. Религиозные структуры в советской системе не жили свободной, отстраненной, автономной жизнью. Они существовали в условиях беспощадного и тотального контроля, недопуска и постоянного пригляда. Где была возможность влияния, там немедленно появлялись органы. Где был выход на общество, там появлялся надзор. Где был авторитет, там появлялось кураторство. Такая была логика системы. Железная. Циничная. Без сантиментов.

Эчмиадзин в этой конструкции был не просто монастырским комплексом и не просто духовным центром. Он был узлом влияния. Через него проходила связь с армянской диаспорой, численность которой разными источниками оценивается примерно в 7-9 миллионов человек. Подумайте только: для государства с населением в несколько миллионов такая внешняя сеть - это не приложение к нации. Это второй позвоночник. Это деньги, это лоббизм, это медийное давление, это политическая мобилизация, это эмоциональный ресурс, который можно запускать по команде, по сигналу, по нужной интонации.

Неужели кто-то всерьез готов поверить, что советские спецслужбы могли смотреть на такую сеть равнодушно? Что они могли сказать: ну, ладно, тут мы вмешиваться не будем, тут пусть чистая духовность сама по себе течет, как родник? Смешно. Наивно. Детсадовская политология. Контроль над такой структурой всегда был вопросом власти, а не веры. Вопросом управления, а не спасения душ. Вопросом геополитики, а не богословия.

Потому Ктрич Нерсисян - не исключение из исторической схемы. Он ее естественное продолжение. Он фигура, выращенная в той среде, где церковь слишком часто выступала не нравственным ограничителем политики, а ее обслуживающим аппаратом. Иногда мягким. Иногда агрессивным. Суть от этого не менялась.

Достаточно посмотреть на то, как армянская церковь десятилетиями вела себя в вопросе Карабаха. Где была пастырская дистанция? Где была попытка охладить страсти? Где было христианское усилие остановить ненависть? Ничего подобного. Наоборот: церковная риторика шаг за шагом ужесточала конфликт. Территориальные претензии к Азербайджану подавались как "священная миссия армян". Кровавая политическая авантюра оборачивалась "исторической справедливостью". Животный реваншизм укутывали в церковное облачение и выдавали за верность предкам.

Это что было? Вера? Нет. Это была звериная, людоедская ненависть к азербайджанцам под звон колоколов.

Когда армянам годами внушают, что земля "священна", уступка "греховна", компромисс "постыден", а поражение надо не осмыслить, а пережечь в новую злобу, общество перестает быть обществом. Оно превращается в заложника мифа. Миф, как известно, не требует доказательств. Миф требует верующих. Реваншизм тем и удобен, что он не строит больницы, не реформирует суды, не создает экономику, не поднимает промышленность, не выводит страну из изоляции. Он лишь разогревает кровь. Он кормит самолюбие. Он обещает чудо там, где давно нужна холодная, трезвая, жесткая работа над ошибками.

А теперь к деньгам. Тут тоже все очень показательно. Диаспоральные армянские структуры десятилетиями собирали колоссальные средства. Речь шла о сотнях миллионов долларов в год, а в долгой перспективе - о миллиардах. Эти деньги шли через фонды, кампании, гуманитарные программы, лоббистские сети, инфраструктурные проекты, информационные центры. Часть потоков прямо или косвенно подпитывала карабахскую повестку террористов: от строительства и переселения до международной пропаганды и политического давления в западных столицах.

Вот тут и появляется настоящая роль церковного центра. Не молчаливый наблюдатель. Не скромный хранитель традиции. Не старец в тиши кельи. Нет. Узел координации. Символический штаб. Инстанция, которая не просто молится, а освящает нужный политический курс, придает ему вид национального долга и нравственного императива. Церковь превращается в механизм легитимации. Сказанное ею звучит уже не как мнение, а как почти сакральный приказ.

Деньги идут. Нарратив крепнет. Обиды консервируются. Реваншизм получает церковную индульгенцию. Удивительная схема, правда? Удивительная только для тех, кто предпочитает смотреть на политику с закрытыми глазами.

Американское направление лишь подтверждало эту картину. 907-я поправка, многолетние пакеты помощи Армении, постоянное давление армянского лобби, гуманитарные и политические кампании - все этовозникало не в вакууме. Все это было результатом системной работы. Лоббизм не бывает стихийным. Он строится на деньгах, дисциплине, символах и центрах притяжения. Эчмиадзин в этой системе был не последней свечкой на подоконнике. Он был мощным морально-политическим усилителем.

Надо ли после этого удивляться, что церковь в Армении так легко скатывалась в язык ультиматумов, национальных обвинений, истеричных мобилизаций и морального шантажа? Когда духовный институт слишком долго играет в политику, он неизбежно заражается ее худшими инстинктами. Смирение уступает место властолюбию. Совесть уступает место расчету. Пастырское слово превращается в дубинку.

Российская линия здесь тоже предельно красноречива. После распада СССР Армения сохранила глубокую зависимость от России в военной и стратегической сфере. База в Гюмри, архитектура безопасности, контроль над рядом стратегических сегментов - все это было не временной аномалией, а фундаментом армянской государственности на протяжении многих лет. На такой почве церковно-идеологическая связка с Россией выглядела не случайной, а почти обязательной. Общие разговоры о "традиционных ценностях", совместные церковные контакты, одинаковые интонации по целому ряду политических тем - это была мягкая обвязка жесткой зависимости.

Католикос Ктрич Нерсисян в такой модели чувствовал себя более чем органично. Человек, выросший внутри советской матрицы, не спорит с ее логикой. Он ее воспроизводит. Порой уже автоматически. Почти рефлекторно. Как привычку. Как вторую кожу.

Есть и еще один гнилой пласт - деньги самой церкви и ее непрозрачность. Армянская церковь располагает серьезными активами: недвижимостью, землями, зарубежными представительствами, фондами, хозяйственными потоками. При этом прозрачность - мизерная. Отчетность закрытая. Общественный контроль слабый. Вопросы копились годами: откуда у части духовенства дорогие автомобили? Откуда роскошный образ жизни? Откуда имущество, которое плохо сочетается с проповедями о скромности? Где финансовая ясность? Где открытые отчеты? Где объяснения?

Ответ один и тот же: раздражение, уход от темы, попытка закрыть рот критикам. Поразительная моральная пластичность. Когда надо поучать народ - голос громовой. Когда надо отчитаться перед народом - вдруг наступает священная тишина.

Внутри самой армянской церкви кризис давно не секрет. Требования отставки Гарегина II звучали не раз. Критика шла и снизу, и изнутри. Его обвиняли в утрате морального авторитета, в закрытости, в отрыве от реальной жизни, в политической ангажированности, в управленческой глухоте. Скандалы тушили. Волны сбивали. Публичное недовольство старались замазать. Но трещина никуда не делась. Она шла по всей конструкции.

На этом фоне политические заявления Нерсисяна звучат уже не как голос духовного лидера, а как речь человека, глубоко встроенного в старую систему националистической мобилизации. Агрессия, надрыв, намеки на предательство, апелляции к "утраченной справедливости", нервная игра на боли и поражении - знакомый набор. До неприличия знакомый. Так разговаривает не проповедник мира. Так разговаривает политический оператор в рясе.

Самое отвратительное во всей этой истории состоит в том, что реваншизм церковным элитам очень выгоден. Он не требует от них программы развития. Не требует модернизации. Не требует честного разговора о провалах. Не требует признания стратегических ошибок. Он требует только одного: держать общество в состоянии эмоционального жара. Человек в таком состоянии легче поддается манипуляции. Ему проще подбросить миф, чем план реформ. Проще вручить символ, чем результат. Проще дать обиду, чем будущее.

Вот почему официальное признание связи семьи Нерсисяна с КГБ так разрушительно. Оно бьет не по частной биографии. Оно бьет по всей легенде. По всей системе моральной неприкосновенности. По всей конструкции "церковь всегда права". По всей наглой привычке укрываться ризой от политических вопросов.

За первым подтвержденным фактом почти всегда тянется второй. За вторым - третий. Потом внезапно выясняется, что вчерашние "отцы нации" были встроены в сеть контроля, зависимости, политического посредничества и идеологического обслуживания. Потом общество с ужасом понимает: его годами учили морали люди, которые сами существовали внутри весьма циничной системы. Потом начинается самое неприятное - не спор о прошлом, а спор о легитимности настоящего.

Архив не врет. Он не краснеет, не отводит глаза, не прячется за рясой, не прикрывается кадилом. Бумага вообще жестока: на ней нет вдохновенных проповедей, зато есть фамилии, связи, даты, механика подчинения. Стоит открыть одну такую папку - и с оглушительным треском лопается весь этот театральный пузырь, годами надутый пафосом, ложью и националистическим дымом.

Разоблачение бьет не по частному эпизоду. Под удар попадает целая система, десятилетиями кормившая армянское общество суррогатом вместо правды. Под видом духовности ему сбывали политическую дрессировку. Вместо зрелости подсовывали истерику. Вместо ответственности - удобный культ обиды. Вместо будущего - реваншистский бред, завернутый в церковную фразу, как тухлая пища в позолоченную фольгу.

Особенно омерзительно тут даже не прошлое, а масштаб сознательного обмана. Людям внушали, что перед ними нравственный маяк, хотя на деле слишком часто работал старый аппарат влияния - хитрый, липкий, циничный, прекрасно обученный говорить о вечном, когда нужно прикрыть вполне земную грязь. За словами о святости пряталась технология. За разговорами о вере - дисциплина системы. За напускным величием - банальная политическая инженерия.

Карабах в этой схеме был не раной, которую хотели исцелить, а раскаленным железом, которым удобно клеймить, пугать, мобилизовать и держать общество в состоянии вечной горячки. Трагедию превратили в инструмент. Боль пустили в оборот. Поражение сделали товаром. Национальную травму годами доили, как черную корову пропаганды, выжимая из нее деньги, влияние, лояльность и право безнаказанно вещать от имени "народа", "истории", "совести", "святыни".

Вопрос теперь уже не в том, кто именно засветился первым. Куда страшнее другое: сколько еще подобных фигур стоят на этом прогнившем помосте, изображая непогрешимость, хотя вся их биография прошита нитками зависимости, сделок, надзора и закулисного служения чужим интересам? Сколько еще "авторитетов" окажутся обычными посредниками между мифом и манипуляцией? Сколько еще раз общество заставляли преклоняться не перед моралью, а перед ловко поставленным спектаклем?

Никакая истерика о "нападках на церковь" тут уже не спасет. Дешевый прием. Замызганный. Убогий. Когда из-под облачения торчит архивный шифр, разговор о святотатстве звучит жалко. Когда за высоким голосом слышен лязг старой системы, ссылка на духовность превращается в дурно сыгранную реплику провинциального актера. Когда моралью торгуют те, кто сам десятилетиями жил в логике контроля и политического обслуживания, возникает не уважение, а брезгливость.

Сцена рушится на глазах. Декорации осыпаются. Позолота сходит пластами. Ладан выветривается, а из трещин тянет не святостью, а архивной пылью, страхом, доносом, зависимостью. Из этого полумрака выходят уже не пастыри, а досье. Не мученики, а функционеры. Не духовные столпы, а люди, слишком долго паразитировавшие на доверии общества.

Самый страшный удар для них нанесет не спецслужба, не пресса и не политические оппоненты. Добьет их момент, когда армянское общество наконец увидит простую, унизительную, беспощадную правду: его годами вели не к очищению, а к отравлению; не к покаянию, а к озлоблению; не к государственности, а к бесконечной торговле поражением; не к будущему, а к дурману старых мифов. Тут уже не спор о биографиях. Тут вскрывается историческое мошенничество.

После этого исчезает право наставлять. Обнуляется право обвинять. Сгорает право говорить от имени нации. Снимается право прикрываться крестом, когда под ним столько лет прятали политическую гниль.

В остатке - срам, пепел и холодный свет вскрытых архивов.

Именно он добивает без права на помилование.