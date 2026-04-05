Грязная провокация в Иерусалиме - армянские священники осквернили храм Святого Воскресения

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня католики по всему миру отмечают Пасху. Святое Воскресение - одно из главных событий в христианстве, знаменующее победу жизни над смертью и искупление грехов через воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Этот праздник символизирует спасение, обновление и переход от тьмы к свету, являясь основой христианской веры. Но армянские священники так не думают. Они гордятся своими грехами и решили очернить знаменательный день провокацией - вывесили тряпку т.н. " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" в храме Святого Воскресения в Иерусалиме.

Кому-то еще нужны доказательства того, что армянские священослужители занимаются не тем, чем они должны? Это политики в рясах, в основе деятельности которых лежат реваншизм и сепаратизм. Фактически храм осквернили тряпкой, которая была для сепаратистов символом войны. Причем в день, призванный напоминать о покаянии, очищении и духовной ответственности. Очевидно, что никаким покаянием заниматься эти люди не собираются. Напротив, мы видим откровенное пренебрежение самим смыслом служения.

Но это еще не все. Католикос Всех армян Гарегин II (тот самый, который завел детей, хотя не имеет на это право, и который буквально воюет с правительством Армении) на сегодняшней литургии начал раскатывать истерику про "нарушение прав" армян Карабах, "незаконное заключение в тюрьму". Непонятно, он омбудсмен или глава церкви? При этом имел наглость сказать, что "игнорируются и искажаются заветные ценности, применяется произвольное и избирательное правосудие". Конечно, не забыл пару слов сказать и про Пашиняна, мол все еще "власти подавляют церковь ложными и сфабрикованными обвинениями".

А сфабрикованы ли они? Если смотреть здраво, то нет. И писали мы об этом не раз. Армянская Апостольская Церковь сегодня - это политическая организация, которая занимается провокациями и армянские священники доказали, что не имеют никакого уважения ни к святыне, ни понимания ответственности перед верующими, ни к себе.