Названы самые популярные смартфоны в Азербайджане

Стали известны самые популярные мобильные устройства в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Статистический центр Global Stats, в марте этого года лидером по доле рынка среди смартфонов в Азербайджане стала компания Apple с показателем 23,9%. По сравнению с предыдущим месяцем доля Apple выросла на 0,88 процентного пункта, а в сравнении с мартом 2025 года - на 4,81 процентного пункта.

На втором месте по доле рынка находятся смартфоны Samsung. В марте их показатель составил 23,19%: по сравнению с предыдущим месяцем доля увеличилась на 0,96 процентного пункта, однако снизилась на 5,5 процентного пункта по сравнению с мартом 2025 года.

Xiaomi заняла третью позицию с долей 18,3%, которая уменьшилась на 0,08 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,46 процентного пункта по сравнению с мартом 2025 года.

На четвертом месте находятся смартфоны Honor с долей 8,88%. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 0,52 процентного пункта, а в сравнении с аналогичным периодом 2025 года - снизился на 0,42 процентного пункта.

Доля всех остальных смартфонов на рынке Азербайджана в марте составила 25,73%.