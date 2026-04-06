Десятки человек погибли в Пакистане от ливней

По меньшей мере 45 человек погибли, 105 получили ранения в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане из-за ливневых дождей и вызванных ими инцидентов с 25 марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям провинции, в основном жители региона пострадали в результате обрушения построек, размытых потоками воды. В общей сложности повреждения получили 442 дома, из которых 60 были полностью разрушены.

В ведомстве предупредили, что с 6 по 9 апреля снова ожидаются сильные дожди, и рекомендовали жителям избегать поездок в наиболее подверженные стихийным бедствиям районы без крайней необходимости.