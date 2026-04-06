Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Финальные матчи прошли в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в борьбе за бронзу среди юношей "Муров Аз Терминал" обыграл "Баку" (3:1), а среди девушек третье место заняла команда "Момине Хатун", победившая "Огуз" (3:0).

В финалах "Национальная авиационная академия" (девушки) и "Восточный Зангезур" (юноши) с одинаковым счетом 3:0 разгромили своих соперников - "Локомотив" и "Орду" соответственно, став чемпионами турнира.

После игр состоялась церемония награждения, на которой отметили работу главного тренера женских сборных Шахина Чатмана в связи с завершением его контракта. Президент Федерации волейбола Шахин Багиров поблагодарил турецкого специалиста за вклад в развитие волейбола в стране и вручил ему благодарственную грамоту, а игроки сборной подарили тренеру символическую форму.