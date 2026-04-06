Дания разработала план диверсий в Гренландии

Датские военные разработали план диверсий для выведения из строя взлетно-посадочных полос аэродромов в Гренландии на случай, если США предпримут попытку захватить остров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает National Interest.

В публикации утверждается, что план должен затруднить высадку большого количества войск, повысить стоимость возможной военной операции США и оказать значительный психологический эффект.

1 апреля сообщалось, что Пентагон ведет переговоры с Данией о доступе к трем базам в Гренландии.