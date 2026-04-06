Иран готов воевать годами

Армия Ирана не испытывает дефицита ракет или других стратегических материалов: их хватит даже в том случае, если конфликт в регионе продлится еще несколько лет.

Как передает Day.Az, об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламент) Исламской Республики Алаэддин Боруджерди, его слова приводит Al Mayadeen.

"Если война продлится месяцы или годы, Иран не столкнется с проблемами, связанными с его ракетным арсеналом и стратегическими возможностями", - сказал депутат. Он также отметил, что противники Тегерана потерпели поражение, столкнувшись с оборонными возможностями страны, и им не поможет даже современное вооружение.