В Губе и Гусаре наблюдались селевые потоки

5 апреля в результате интенсивных дождей в регионе повысился уровень водности в реках, протекающих по территории Губинского и Гусарского районов, а на некоторых реках наблюдались селевые потоки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Государственной службе по надзору за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга, уровень воды поднялся в Вельвелечае - на 97 см, в Гусарчае - на 73 см; в Гудиалчае - на 22 см, в Гарачае - на 13 см.

Селевые потоки были зафиксированы на реках Куручай, Агчай, Гудиалчай, Вельвелечай и Кариватс (Губинский район), Гусарчай, Гилчай, Ясабчай, Муджугчай, Лечетчай, Судурчай и Гюндюзгалачай (Гусарский район), Атачай и Гильгильчай (Сиязанский район), Девечичай (на территории города Шабран), а также Агчай, Джагаджугчай и Гарачай (Хачмазский район).

В настоящее время сход селей продолжается, ситуация находится под полным контролем. Мониторинг продолжается, принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасности населения.