Да хоть татуировки себе набейте, кашкалдаки!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокации, совершенной армянскими священниками в Иерусалиме.

Day.Az представляет публикацию:

Армянские монахи в Иерусалиме решили совместить приятное с полезным - зашли в храм Святого Воскресения замаливать грехи, а заодно прихватили сепаратистскую тряпку, которую радостно вывесили на балконе.

Ну, праздник, не иначе. Вывесили, сфоткали, опубликовали в соцсетях - и пошло-поехало, лайки, комментарии от других таких же больных. Мы, мол, все вернем, выпьем тутовки в родном бердзоре.

Армянские пациенты с чуть менее тяжелой формой этой болезни писали, мол конечно, эффекта никакого, но это "важный шаг"

Какой шаг, кашкалдаки? Обвешайтесь этой тряпкой и ходите трехцветные, без проблем. Да хоть татухи себе набейте на лоб - это все равно ничего не изменит. Вас в Карабахе как нет, так и не будет.