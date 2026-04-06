В Греции произошло землетрясение

В понедельник в 06:20 по местному времени в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентр находился в 14 км к северо-западу от города Иоаннина в регионе Эпир. Землетрясение было зафиксировано на глубине 5,97 км.