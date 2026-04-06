Минобороны Азербайджана предупредило население 6-10 апреля на территории Агдеринского района будут утилизированы боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. "Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.
