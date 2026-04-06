В Иране сообщили о 245 погибших школьниках в результате атак
С начала атак США и Израиля на Иран погибли 245 учеников начальных и средних школ, среди них 141 мальчик и 104 девочки.
Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве образования Ирана.
Также в результате операций погибли 58 учителей, в том числе 17 мужчин и 41 женщина.
