https://news.day.az/world/1826088.html

В Иране сообщили о 245 погибших школьниках в результате атак

С начала атак США и Израиля на Иран погибли 245 учеников начальных и средних школ, среди них 141 мальчик и 104 девочки. Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве образования Ирана. Также в результате операций погибли 58 учителей, в том числе 17 мужчин и 41 женщина.