Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Мемориал героев в Тбилиси

6 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Тбилиси Мемориал героев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Мемориале героев в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Глава государства возложил венок к мемориалу.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.

