В АБЛ стартуют ответные матчи плей-ин

В Азербайджанской баскетбольной лиге стартуют ответные матчи плей-ин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся две встречи.

В 14:00 "Шеки" примет "Губу" в Шекинском олимпийском спортивном комплексе. В первой игре "Шеки" одержал победу со счетом 101:89.

Во втором матче дня "Серхедчи" сыграет с "Нахчываном". Встреча пройдет в Центре спорта "Серхедчи" и начнется в 20:00. В первой игре победу одержал "Нахчыван" - 98:87.

Отметим, что ответные матчи плей-ин завершатся 7 апреля.