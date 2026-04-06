https://news.day.az/sport/1826119.html В АБЛ стартуют ответные матчи плей-ин В Азербайджанской баскетбольной лиге стартуют ответные матчи плей-ин. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся две встречи. В 14:00 "Шеки" примет "Губу" в Шекинском олимпийском спортивном комплексе. В первой игре "Шеки" одержал победу со счетом 101:89.
Во втором матче дня "Серхедчи" сыграет с "Нахчываном". Встреча пройдет в Центре спорта "Серхедчи" и начнется в 20:00. В первой игре победу одержал "Нахчыван" - 98:87.
Отметим, что ответные матчи плей-ин завершатся 7 апреля.
