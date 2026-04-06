В Азербайджане выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в отдельных местах возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +12°, днем от +14 до +18°. Атмосферное давление понизится с 763 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В основном в северных и восточных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +13°, днем от +17 до +22°, в горах ночью от 0 до - 5°, днем от +8 до +13°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az