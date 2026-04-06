В Баку устраняют последствия интенсивных дождей

С 4 апреля на территории Азербайджана сохраняется интенсивная дождливая погода. По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 5-6 апреля выпало 90 мм осадков, что составляет 390% от месячной нормы. Выпавшие дожди привели к ряду последствий.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, в эти дни ИВ и подведомственные ей структуры, а также главы районных исполнительных властей и их аппараты работают в усиленном режиме.

В пригородных поселках Баку, где отсутствует канализационная система, наблюдаются случаи подтоплений. В этих районах сотрудники коммунальных служб с использованием специальной техники откачивают дождевую воду, а при необходимости проводят эвакуацию жителей. На места направлены насосы, специальные технические средства и, при необходимости, тяжелая техника.

Дожди нанесли ущерб и окружающей среде. Так, с вечера 5 апреля до утра 6 апреля в результате сильного ветра, сопровождавшего интенсивными осадками, зафиксированы случаи падения деревьев. В связи с этим оперативные группы Бакинского объединения по озеленению работают в непрерывном режиме. Сотрудники выезжают на места вызовов, убирают поваленные деревья и принимают необходимые меры.

В связи со сложившейся ситуацией на местах также работают мониторинговые группы ИВ. Они выявляют участки скопления воды и проблемные адреса, передавая информацию соответствующим структурам.

Таким образом, для устранения последствий интенсивных дождей все ответственные службы Баку действуют скоординировано.