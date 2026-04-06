Пилот "Феррари" рассказал о своем характере вне трассы

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер рассказал, с каким животным ассоциирует себя, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Vogue China, пилот отметил, что видит сходство с котом.

"Наверное, с котом. Коты проворные, как я на трассе, но при этом всегда спокойные. Я считаю себя довольно спокойным человеком", - сказал Леклер.

Он также вспомнил свое детство: "Когда я был маленьким, у меня был кот породы китайский Ли Хуа. Эти коты спокойные, но могут внезапно начать носиться повсюду. Думаю, это больше всего похоже на меня".

Таким образом, пилот подчеркнул, что сочетание скорости и спокойствия - его основные качества.