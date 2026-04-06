Президент Ильхам Алиев прибыл в Грузию с государственным визитом

6 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Грузию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и другие официальные лица.

Новость обновляется