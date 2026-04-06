Биткоин вырос в цене

На криптовалютном рынке за последние сутки наблюдается положительная динамика по основным активам.

Как передает Day.Az со ссылкой на платформу CoinMarketCap, за последние 24 часа совокупная капитализация крипторынка выросла на 2,45% и составила 2,37 трлн долларов.

Bitcoin подорожал на 3,02% - до 69 139 долларов, Ethereum вырос на 3,62% - до 2 130 долларов. BNB прибавил 1,14%, достигнув 599 долларов.

По стейблкоинам зафиксированы незначительные изменения: Tether снизился на 0,02% - до 0,9996 доллара, USD Coin уменьшился на 0,01% - до 0,9998 доллара.

Среди других крупных активов XRP подрос на 2,09% - до 1,33 доллара, Solana прибавила 1,91% - до 81,91 доллара, а Dogecoin вырос на 1,66% - до 0,0926 доллара. TRON, напротив, снизился на 0,12% - до 0,3175 доллара.

Кроме того, Cardano вырос на 4,45% - до 0,2569 доллара, став одним из лидеров по росту среди основных активов дня. Bitcoin Cash снизился на 0,54% - до 434 долларов, а Chainlink подорожал на 3,51% - до 8,94 доллара.

Аналитики отмечают, что рост, наблюдаемый за последние 24 часа, связан с частичным восстановлением аппетита к риску на рынке, увеличением интереса инвесторов к активам с крупной капитализацией и усилением спроса на технологические токены.