В Баку в связи с WUF13 перекрывают некоторые дороги

В рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками будет осуществляться мониторинг движения транспортных средств по определенным маршрутам.

Как сообщили Day.Az в Организационном комитете, в связи с этим в рамках мониторинга, который будет реализован при совместной организации Операционной компании WUF13 Азербайджан и соответствующих структур, в ночь с 11 на 12 апреля в ряде улиц и проспектов Баку планируется временное ограничение движения.

Мониторинг охватит направления к Бакинскому кристальному залу, Fairmont Baku Flame Towers, Four Seasons Hotel Baku, JW Marriott Absheron Baku, The Ritz-Carlton, Международному аэропорту Гейдар Алиев, а также к месту проведения мероприятия - Бакинскому олимпийскому стадиону.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои маршруты на указанную дату, учитывать возможную загруженность на данных направлениях и пользоваться альтернативными дорогами.

Точные участки, где будут введены ограничения, а также дополнительная информация будут представлены общественности на следующем этапе.

Отметим, что мониторинг движения транспортных средств в преддверии WUF13 уже применялся в рамках подготовки к ряду глобальных мероприятий, проведенных в Азербайджане за последние десять лет, и был успешно реализован.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.