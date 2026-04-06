NASA показало новое фото Земли с корабля «Орион»

НАСА опубликовало фотографию Земли, сделанную с космического корабля "Орион" на пятый день полета.

В подписи к снимку указано, что кадр был сделан членом экипажа лунной миссии Artemis II.

"Если посмотреть в одно из четырех окон космического корабля "Орион" рядом с панелью управления, Земля, освещенная чернотой космоса, становится все меньше по мере приближения к Луне", - прокомментировало фото НАСА.

Миссия Artemis II, стартовавшая к Луне 1 апреля, стала первой за более чем полвека. Главная цель программы - подготовка к следующему этапу миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка на поверхность Луны. Запуск Artemis II был перенесен с марта на более поздний срок из-за технических проблем.