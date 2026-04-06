Непогода в Баку сказалась на работе автобусов
В связи с возникшими трудностями на некоторых улицах и проспектах Баку возможны определенные задержки в движении автобусов.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Отмечается, что несмотря на интенсивные дожди, общественный транспорт продолжает функционировать.
"Рекомендуем участникам дорожного движения соблюдать осторожность и отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.
